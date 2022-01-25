Песков о бойкоте из-за Fan ID: «Нужно понять, почему такая непримиримая позиция. Не понимают нюансов, может»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о бойкоте, объявленном фанатами некоторых российских клубов из-за введения Fan ID.

«Мы считаем, конечно, что необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа. Конечно, нужно понять, почему такая реакция достаточно непримиримая, может быть, просто участники этих объединений не понимают каких-то нюансов. Нужно разъяснять.

В любом случае, это надо делать путем диалога. И представители этих объединений тоже, наверное, прежде чем занимать такие непримиримые позиции, сначала должны куда-то обращаться за разъяснениями», – сказал Песков.

Вчера все фанатские объединения объявили о бойкоте игр в связи с введением системы Fan ID. Также о бойкоте заявили фанатские объединения и .

За Fan ID – депутаты и экс-спортсмены. В основном футбол – против, но разве это что-то меняет?