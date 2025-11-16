Губерниев о Карпине: «Странно слышать, что он всю жизнь курит. Это перебор, он должен быть моральным авторитетом для молодежи. Своеобразный перекур «Динамо» дошел и до сборной»

Дмитрий Губерниев: странно слышать от Карпина, что он всю жизнь курит.

Комментатор «Матч ТВ » Дмитрий Губерниев заявил, что ему было странно слышать от главного тренера сборной России и «Динамо» Валерия Карпина оправдание употребления табака футболистами.

Ранее Карпин заявил , что не считает проблемой употребление футболистами сборной России жевательного табака. Вчера российская команда уступила Чили в BetBoom товарищеском матче со счетом 0:2.

– Сборная России проиграла Чили. С чем это связано?

– Синдром «Динамо » своего рода. Очевидно, что «Динамо» в кризисе, и все это не миновало сборную.

Может быть, этот своеобразный перекур всех футболистов за собой перевел. Мне было странно слышать от Валерия Георгиевича слова по поводу того, что он всю жизнь курит, и футболисты могут употреблять жевательный табак. Люди должны быть моральными авторитетами для молодежи. А тут странные высказывания.

Я не согласен. Это, мягко говоря, перебор. Поэтому этот своеобразный перекур дошел до сборной. Карпину в оставшихся матчах до зимней паузы предстоит очень сильно доказать, что он может совмещать и тренировать и сборную, и «Динамо». В противном случае Валерию Георгиевичу не позавидуем, – сказал Губерниев.