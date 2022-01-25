«Охрана не спасет жизнь. Цыган, для тебя все кончено!» Фанаты «Фиорентины» – Влаховичу из-за слухов о «Юве»

Болельщики «Фиорентины» резко отреагировали на информацию о скором переходе нападающего в .

Ночью у стадиона «Артемио Франки», на котором проводит домашние матчи, появилось несколько оскорбительных баннеров.

На них написано: «Уважение не завоевывается голами. Влахович – дерьмовый горбун (gobbi, или «горбуны» – прозвище игроков и фанатов «Ювентуса» – прим.)», «Твоя охрана не спасет тебе жизнь. Цыган, для тебя все кончено!», «Скоро увидимся, опасный парень», «Влахович – дерьмо», «Влахович – дерьмовый цыган».

Сообщалось, что в ближайшие часы Влахович может перейти в «Ювентус», он уже согласовал условия личного контракта с туринским клубом. Ранее форвард дал руководству «Фиорентины» понять, что не станет продлевать контракт, действующий до лета 2023 года.

Фанаты «Фиорентины» и «Юве» ненавидят друг друга – все из-за Баджо. Вспоминаем самые шумные переходы из Флоренции в Турин