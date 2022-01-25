«Ювентус» и «Фиорентина» устно договорились о трансфере Влаховича за 75 млн евро

Нападающий «Фиорентины» близок к переходу в .

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, туринский клуб сделал официальное предложение в размере 75 млн евро, и готова его принять. Между клубами есть устная договоренность о переходе игрока.

Сейчас «Ювентус» занимается согласованием условий личного контракта с Влаховичем.

В этом сезоне сербский нападающий провел 24 матча за «Фиорентину» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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Влахович – монстр: по голам уступает только Левандовскому, помешан на рекордах и саморазвитии. Но очень однообразен