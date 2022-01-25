Нападающий «Оренбурга» , отбывший 6-месячную дисквалификацию за допинг, рассказал, что начал заниматься инвестициями.

«Финансовая грамотность в России хромает, очень сильно. Полгода дисквалификации невероятно помогли мне в нее углубиться.

Я стал читать литературу по финансам – например, «Принципов» Рэя Далио. Подписался на многих в ютубе, регулярно смотрю «Деньги не спят». Погрузился в фондовый рынок, в инвестиции. Во время дисквалификации вкладывал чисто по 20-30 тысяч, чтобы поддержать. Вкладываюсь в российские компании: «Газпром», «Сбер», «Яндекс», немного «Татнефть».

Америку всю продал – там сейчас инфляция, думаю, скоро все полетят. Даже индекс S&P 500 (фондовый индекс, в корзину которого включено 505 акций 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию – Sports.ru) тащат три-четыре компании. Вот Китай у меня лежит, думаю, скоро пойдет наверх.

Думал о доверительном управлении. ВТБ берет минимум 20 тысяч в месяц (даже при минусовом портфеле) плюс комиссия. Так же будут покупать фонды и инвестировать в компании, как и я могу.

Еще создал портфель для сына, чтобы к 18 годам был определенный капитал для обучения. Кэш стараюсь на руках не держать, все в фондах и акциях.

Любое преумножение денег важно, вне зависимости от профессии. Очень тупо никуда не вкладываться – ваши деньги сжирает инфляция, а она сейчас подскочила. Приходят мне два пакета с доставкой, полтора-два назад они стоили две тысячи, сейчас – 3200-3500. Игроки, которые получают миллионы, могут не замечать роста цен. Я – замечаю.

Если заинтересуетесь, посоветовал бы начать с учета расходов, это основное. Дальше нужно разобраться в базовых терминах: тот же фондовый рынок, инфляция. Открыть вклад в банке и потихоньку пополнять до тех, пока не определишься с тем, что ближе: фонды, конкретные акции, трейдинг. Я, правда, не настолько азартный человек, чтобы стать трейдером.

Даже родителей своих заставил инвестировать. У отца было мнение: всегда должны быть деньги на черный день. Но просто держал их в банке. Я спросил, где именно. «В «Сбере». – «Под какой процент?» – «3,6». – «Ты угораешь, что ли? Давай пока работаешь, открывай ИИС (индивидуальный инвестиционный счет – Sports.ru), клади туда 400 тысяч, получай 53 тысячи налогового вычета, купишь облигаций, пусть даже под шесть процентов». У мамы тоже были деньги под подушкой. Я сказал положить хотя бы в «Сбер», чтобы капали хоть минимальные проценты.

Не лезу к другим футболистам с этими разговорами, деньги – это личное. Но когда завожу речь про инвестиции, никто вообще не одупляет. Думают, что это все форекс-трейдинг, спекуляции какие-то. Не понимают, что ты покупаешь часть компании. Отмахиваются», – сказал экс-форвард «Ростова» и «Спартака».