  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Быстров о Карпине: «Совмещение никуда не годится. Тренер сборной должен относиться к товарищеским матчам как к финалу чемпионата мира и играть основным составом»
30

Быстров о Карпине: «Совмещение никуда не годится. Тренер сборной должен относиться к товарищеским матчам как к финалу чемпионата мира и играть основным составом»

Владимир Быстров: совмещение Карпина никуда не годится, надо определиться.

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров раскритиковал подход Валерия Карпина, также возглавляющего «Динамо», к матчам национальной команды.

Российская сборная накануне уступила команде Чили (0:2) в BetBoom товарищеском матче.

«Поражение от Чили? Для меня неважно: поражение или победа. Важно, чтобы тренер сборной был тренером сборной, а тренер клуба – тренером клуба. Совмещение постов никуда не годится. Это разные позиции.

У нас нет отборочных матчей, только товарищеские. Значит, тренер сборной должен относиться к товарищеским матчам как к финалу чемпионата мира и играть основным составом. Нужно наигрывать костяк команды, которую, дай бог, в следующем году допустят к отборам. Если потом что-то пойдет не так, нам будут рассказывать, что команда не сыгралась? Поэтому главное – определиться, кто и чем будет заниматься.

И еще для меня важно, чтобы тренер сборной не выходил со словами: «У нас товарищеский матч, поэтому этого я поберегу, этого домой отпущу, а тем не буду рисковать». Это неправильный подход. Футболисты это чувствуют и так же относятся к матчам. А если бы было сказано, что для нас сейчас это не товарищеский матч, а игра жизни и смерти, мы увидели бы другой футбол», – сказал Быстров.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?4936 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoВалерий Карпин
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoВладимир Быстров
logoДинамо Москва
logoСборная Чили по футболу
психология
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Газзаев о матчах с Чили и Перу: «Если приезжают такие соперники, зачем ротировать состав? К чему эти эксперименты от Карпина? Футбольный закон: стабильность состава – стабильность результата»
вчера, 10:28
Мостовой о совмещении Карпина: «Можно и третью команду взять. Все знают, что это неправильно. О совмещении я говорил, когда у нас был персонаж Слуцкий. Мы тогда провалились на Евро»
вчера, 08:48
Канчельскис после 0:2 с Чили: «Карпину пора определиться с местом работы. На двух стульях долго не усидит, сам себя обманывает»
вчера, 02:43
«Карпину надо благотворительную акцию заканчивать. Кажется, дальше будут вызываться те, на кого он рассчитывает, они будут формировать костяк сборной». Глушаков после 0:2 с Чили
15 ноября, 20:20
Главные новости
Узнаете игроков сборной по маршруту карьеры? Просто будет только с Миранчуками
56 секунд назадТесты и игры
Гусев назначен и. о. главного тренера «Динамо»
18 минут назад
Адвокат Мбаппе заявила в суде, что «ПСЖ» «использует методы из фильмов Скорсезе» и «считает себя превыше всех». Клуб обвиняют в невыполнении обещаний перед форвардом
26 минут назад
Ташуев о решении Карпина: «Думаете, он проснулся и подумал: «Сейчас на амбразуру брошусь и уйду, чтобы «Динамо» не страдало»? Нет, конечно. Человек устает, это нормально»
27 минут назад
Мостовой об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки, просто анекдот. Зачем его приглашали? Усидеть на четырех стульях невозможно – я сразу сказал, что так будет»
48 минут назад
Карпин об уходе из «Динамо»: «Жизнь показала, что нужно выбирать – совмещение несет риски для семьи, с которой я почти не вижусь. Невозможно переоценить роль сборной в нынешних условиях»
56 минут назад
Глава РФС об уходе Карпина из «Динамо»: «Полный фокус на сборной – правильное решение. Впереди новые задачи, работа требует полной вовлеченности»
57 минут назад
Талалаев о Неценко: «Если у тебя есть зуб, скажи мне, но ты делаешь это на миллионную аудиторию, нивелируя заслуги «Балтики». Ты думаешь, я буду молчать?»
сегодня, 16:54
Гусев станет и. о. главного тренера «Динамо» после ухода Карпина («СЭ»)
сегодня, 16:48
«Спартак» не рассматривает Карпина на пост главного тренера (Иван Карпов)
сегодня, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Игнашевич может возглавить «Динамо». 46-летний тренер – один из кандидатов клуба («СЭ»)
5 минут назад
РФС требует от «Химок» долг в 22 млн рублей по договору целевого финансирования от 2021 года
16 минут назад
ЦСКА зимой подпишет 18-летнего Воронова из «Урала» (Андрей Панков)
38 минут назад
Аршавин о решении Карпина: «Мужской поступок, уходить самому всегда сложнее. Он справедливо рассудил, что лучше в одном месте хорошо, чем не очень везде»
48 минут назад
Стример Мэддисон об уходе Карпина из «Динамо»: «Валера, ну ты чего, обиделся, что ли? Останься, пожалуйста»
сегодня, 16:55
Колобков о пиве на стадионах: «Это футбольный атрибут, дань традициям. Проблемы не вижу, напиться можно где угодно. Есть Fan ID и камеры – нарушителей можно удалить»
сегодня, 16:32
Первая лига. «Спартак» Кострома играет с «Родиной»
сегодня, 16:30Live
У Хейсена нет серьезной травмы, отъезд из сборной – мера предосторожности. Защитник «Реала» сможет сыграть с «Эльче»
сегодня, 16:22
В Израиле на 99 лет дисквалифицировали 17-летнего футболиста – он избил соперника ногами и кулаками после матча
сегодня, 16:08
Глава FPF Проэнса о дисквалификации Роналду: «Будем бороться за минимальные последствия. Мы все хотим, чтобы Криштиану вышел на поле в первом матче ЧМ»
сегодня, 15:52