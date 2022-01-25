«Зенит» заплатит 5 млн евро за Адамова. «Урал» купил его за 55 тысяч евро у «Ахмата» год назад

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Стало известно, в какую сумму «Зениту» обошелся переход защитника Арсена Адамова из «Урала».

По данным «РБ Спорт», сине-бело-голубые заплатят за 22-летнего игрока 5 миллионов евро. Это отступные, прописанные в контракте Адамова с «Уралом».

Россиянин выступает за клуб из Екатеринбурга с января 2021 года. Тогда он перешел в «Урал» из «Ахмата» за 55 тысяч евро.

Ранее «Зенит» объявил о переходе Адамова, его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. В этом сезоне игрок провел 19 матчей за «Урал» во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистика – здесь.

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