«Зенит» заплатит 5 млн евро за Адамова. «Урал» купил его за 55 тысяч евро у «Ахмата» год назад

Стало известно, в какую сумму «Зениту» обошелся переход защитника из «Урала».

По данным «РБ Спорт», сине-бело-голубые заплатят за 22-летнего игрока 5 миллионов евро. Это отступные, прописанные в контракте Адамова с «Уралом».

Россиянин выступает за клуб из Екатеринбурга с января 2021 года. Тогда он перешел в из за 55 тысяч евро.

Ранее объявил о переходе Адамова, его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. В этом сезоне игрок провел 19 матчей за «Урал» во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистика – здесь.