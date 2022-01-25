«Мы поддерживаем традиционные олимпийские ценности. В первую очередь – равноправие и справедливость». Путин заявил, что Россия и Китай против политизации спорта

Теги Владимир Путин Олимпийская сборная России Пекин-2022 Политика Си Цзиньпин Биатлон

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай выступают против политизации спорта и демонстративных бойкотов Олимпийских игр. 

Ранее представители властей США и ряда других стран объявили, что откажутся от поездки на Игры в знак протеста против нарушения прав человека со стороны Китая.

«Считаю главной задачей этих Игр вовлечение граждан в спорт и укрепление дружбы между народами. Эти подходы разделяют и организаторы предстоящих Игр – наши китайские друзья.

Мы вместе выступаем против политизации спорта и против бойкотов. Поддерживаем традиционные олимпийские ценности. В первую очередь – равноправие и справедливость.

В период открытия Игр у нас будет встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы наметим новые планы взаимодействия, в том числе с учетом наших договоренностей о проведении годов российско-китайского сотрудничества в рамках физкультуры и спорта.

Есть все основания полагать, что Игры в Пекине пройдут на очень достойном высоком уровне, впишут свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи», – сказал Путин на встрече с олимпийской сборной России, которая прошла сегодня в формате видеоконференции.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. 

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