Состав хоккейной сборной на Олимпиаду, серебро в мужской эстафете по биатлону, победы «Челси», «Ливерпуля» и «Барсы», спасение «Реала», Месси вернулся, но не забил и другие новости

1. Наши биатлонисты продолжают радовать – зверский финиш Латыпова принес мужской сборной России серебро в эстафете на Кубке мира. В седьмой раз подряд команда завоевывает медаль в эстафете.

Женский масс-старт выиграла итальянка Доротея Вирер, Кристина Резцова заняла 4-е место. В медальном зачете Россия идет четвертой, показав лучший результат по итогам ноября, декабря и января за 6 лет.

2. Объявлен состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022. Гусев, Шипачев, Войнов едут в Пекин, Бурдасова в заявку не включили. Жамнов объяснил отсутствие Толчинского, Ковальчук рассказал, что Овечкина теперь ждем в 2026-м.

3. В АПЛ в главной игре тура «Челси» уверенно обыграл «Тоттенхэм» – это четвертая победа над «шпорами» в сезоне. Конте впервые проиграл в АПЛ с «Тоттенхэмом» и прямо заявил, что его команда еще очень далека от грандов Премьер-лиги. «Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас» (не обошлось без спорного пенальти) и, как и «Челси», немного сократил отставание от лидирующего «Ман Сити». Все результаты тура – здесь.

4. «Милан» и «Ювентус» выдали скучные нули на «Сан-Сиро» (туринцы ни разу не пробили в створ). Ничья в пользу «Интера». Остальные результаты – здесь.

5. «Эльче» едва не сотворил сенсацию в Примере и не увез 3 очка с «Бернабеу», но «Реал» забил дважды в концовке и спасся с 0:2. Последние результаты команды Анчелотти в чемпионате не впечатляют, так еще и Бензема получил травму.

«Барса» дожала «Алавес», однако в турнирной таблице до лидирующего «Мадрида» еще очень далеко. Все результаты тура смотрите здесь.

6. В Париже состоялось долгожданное возвращение Месси – в победной игре с «Реймсом» Лео вышел на замену, однако опять остался без гола (и выдал худший показатель результативности в карьере). Зато первый гол за «ПСЖ» забил Рамос – и догнал аргентинца в списке бомбардиров.

Остальные результаты вы найдете по ссылке.

7. НХЛ. «Питтсбург» одолел «Виннипег» (3:2 Б), Малкин набрал очки в 4-м матче подряд. Другие результаты – здесь.

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8. «Зенит» накажет Азмуна, который без предупреждения отправился подписывать контракт с «Байером». Иранца могут оштрафовать и даже отправить в дубль. Зимой Сердар в «Байер» не уйдет – слишком много просят за него в Петербурге.

9. «Бавария» разгромила «Герту» – у мюнхенцев 9 побед в 10 последних играх. Следующий матч – против «Лейпцига» Тедеско, который тоже набрал приличную форму. Все результаты Бундеслиги – здесь.

10. Сборная России по гандболу героически спаслась в концовке игры с Польшей, однако этого не хватило для выхода в полуфинал чемпионата Европы.

11. НБА. «Бостон» разгромил «Вашингтон», «Майами» победил «Лейкерс», «Голден Стэйт» взял верх над «Ютой». Остальные результаты – здесь.

12. Андрей Шевченко близок к назначению в сборную Польши.

13. Буре сменит Третьяка на посту президента ФХР после 25 апреля.

14. 72 человека, прибывшие на Олимпиаду, сдали положительные тесты на ковид, однако среди них нет спортсменов.

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