Защитник «Филадельфии» Йэндл провел 965-й матч подряд без пропусков и установил новый рекорд НХЛ

Теги Рейнджерс Филадельфия Флорида Аризона Фил Кессел Кит Йэндл НХЛ рекорды Дуг Джарвис Хоккей

Защитник «Филадельфии» Кит Йэндл стал рекордсменом регулярных чемпионатов НХЛ после матча с «Айлендерс» (3:4). 

Он стал для 35-летнего американца 965-м подряд без пропусков, начиная с 26 марта 2009 года. За это время игрок несколько раз сменил клуб – серия началась в «Аризоне», а продолжилась в «Рейнджерс» и «Флориде». 

Йэндл превзошел рекорд Дуга Джарвиса (964 матча подряд с 1975 по 1987 годы) по продолжительности такой серии матчей. 

При этом Джарвис остается рекордсменом по числу матчей подряд с начала карьеры (его серия началась в первом матче в лиге). 

На третьем месте идет форвард «Аризоны» Фил Кессел (941 матч подряд с 3 ноября 2009 года, серия продолжается). 

В текущем сезоне Йэндл провел 43 матча, в которых набрал 13 (0+13) очков при полезности «минус 23». 

Фото: пресс-служба НХЛ

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