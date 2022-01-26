Защитник «Филадельфии» Йэндл провел 965-й матч подряд без пропусков и установил новый рекорд НХЛ

Защитник «Филадельфии» Кит Йэндл стал рекордсменом регулярных чемпионатов НХЛ после матча с «Айлендерс» (3:4).
Он стал для 35-летнего американца 965-м подряд без пропусков, начиная с 26 марта 2009 года. За это время игрок несколько раз сменил клуб – серия началась в «Аризоне», а продолжилась в «Рейнджерс» и «Флориде».
Йэндл превзошел рекорд Дуга Джарвиса (964 матча подряд с 1975 по 1987 годы) по продолжительности такой серии матчей.
При этом Джарвис остается рекордсменом по числу матчей подряд с начала карьеры (его серия началась в первом матче в лиге).
На третьем месте идет форвард «Аризоны» Фил Кессел (941 матч подряд с 3 ноября 2009 года, серия продолжается).
В текущем сезоне Йэндл провел 43 матча, в которых набрал 13 (0+13) очков при полезности «минус 23».
Фото: пресс-служба НХЛ