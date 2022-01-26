Защитник «Филадельфии» Йэндл провел 965-й матч подряд без пропусков и установил новый рекорд НХЛ

Защитник «Филадельфии» стал рекордсменом регулярных чемпионатов после матча с «Айлендерс» (3:4).

Он стал для 35-летнего американца 965-м подряд без пропусков, начиная с 26 марта 2009 года. За это время игрок несколько раз сменил клуб – серия началась в «Аризоне», а продолжилась в и «Флориде».

Йэндл превзошел рекорд Дуга Джарвиса (964 матча подряд с 1975 по 1987 годы) по продолжительности такой серии матчей.

При этом Джарвис остается рекордсменом по числу матчей подряд с начала карьеры (его серия началась в первом матче в лиге).

На третьем месте идет форвард «Аризоны» (941 матч подряд с 3 ноября 2009 года, серия продолжается).

В текущем сезоне Йэндл провел 43 матча, в которых набрал 13 (0+13) очков при полезности «минус 23».

Фото: пресс-служба НХЛ