Маттео Берреттини: «Надаль – Леброн Джеймс тенниса, Федерер – Майкл Джордан, Джокович – Кобе Брайант»

Седьмая ракетка мира Маттео Берреттини сравнил , и с легендарными баскетболистами.

« тенниса? Надаль, с точки зрения физической подготовки, и потому что оба стали звездами в очень молодом возрасте.

Федерера я бы сравнил с Майклом Джорданом. Джокович напоминает мне тем, как он сохраняет хладнокровие в сложных ситуациях», – сказал итальянский теннисист.

Правила Уилта и Джордана, исключение Берда, поправка Старкса, целых два правила Зазы – иногда баскетбольные законы становятся именными

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