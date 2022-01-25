Маттео Берреттини: «Надаль – Леброн Джеймс тенниса, Федерер – Майкл Джордан, Джокович – Кобе Брайант»

Седьмая ракетка мира Маттео Берреттини сравнил Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера с легендарными баскетболистами.
«Леброн Джеймс тенниса? Надаль, с точки зрения физической подготовки, и потому что оба стали звездами в очень молодом возрасте.
Федерера я бы сравнил с Майклом Джорданом. Джокович напоминает мне Кобе Брайанта тем, как он сохраняет хладнокровие в сложных ситуациях», – сказал итальянский теннисист.
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