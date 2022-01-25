Представители власти встречались с фанатами «Спартака» до объявления о бойкоте из-за Fan ID. Им рекомендовали подумать о том, необходимо ли заявление («РБ Спорт»)

Сотрудники властных структур провели беседу с лидерами фанатских объединений «Спартака», утверждает «РБ Спорт».

Встреча состоялась несколько дней назад во время проведения в Москве турнира памяти Ильи Цымбаларя.

Представители власти рекомендовали фанатам подумать о том, необходимы ли публичные заявления по поводу Fan ID. Во время беседы упоминалась история взаимоотношений фанатов с законом.

Тем не менее фанаты «Спартака» сделали заявление о бойкоте матчей до полной отмены закона о Fan ID.

В Кремле осторожно говорят про Fan ID – предлагают диалог с фанатами

«Бойкот матчей – до полной отмены закона». Мощнейший протест фанатов «Спартака» против Fan ID