Представители власти встречались с фанатами «Спартака» до объявления о бойкоте из-за Fan ID. Им рекомендовали подумать о том, необходимо ли заявление («РБ Спорт»)

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Сотрудники властных структур провели беседу с лидерами фанатских объединений «Спартака», утверждает «РБ Спорт».

Встреча состоялась несколько дней назад во время проведения в Москве турнира памяти Ильи Цымбаларя.

Представители власти рекомендовали фанатам подумать о том, необходимы ли публичные заявления по поводу Fan ID. Во время беседы упоминалась история взаимоотношений фанатов с законом.

Тем не менее фанаты «Спартака» сделали заявление о бойкоте матчей до полной отмены закона о Fan ID.

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