«Барса» и Кессиэ на продвинутой стадии переговоров. Контракт хавбека «Милана» истечет летом

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«Барселона» планирует укрепить линию полузащиты в период летнего трансферного окна.

По сведениям CCMA, основным кандидатом на переход каталонцы считают Франка Кессиэ, выступающего за «Милан».

Контракт 25-летнего хавбека с «россонери» истекает в конце нынешнего сезона, и пока стороны не сумели договориться о его продлении. Этим «Барселона» и решила воспользоваться, начав контактировать с игроком.

Отмечается, что переговоры находятся на продвинутой стадии, но еще не близки к завершению. Более того, интерес к Кессиэ проявляет и ряд других клубов, что осложняет ситуацию для «блауграны».

Однако свою роль может сыграть связь футболиста «Милана» с агентом Мино Райолой, который не является непосредственным представителем ивуарийца, но имел отношение к переговорам между Кессиэ и «Миланом» о продлении контракта. Райола и президент «Барселоны» Жоан Лапорта находятся в хороших отношениях, чем каталонцы и могут воспользоваться.

В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей в Серии А, забив 5 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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