Сергеев в «Зените», Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА, КХЛ продолжит чемпионат, успех Новака в суде, победа «МЮ», «Юве» потерял Кьезу, «Барса» продлила Умтити и другие новости

1. Есть первый громкий трансфер зимы в РПЛ! Нападающий Иван Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов». Контракт – до 2025 года. Пишут, что «Зенит» заплатит 6,15 млн евро за Сергеева, причем 4 млн – агентские и подъемные.

2. Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА и вошел в штаб брата Алексея.

3. КХЛ продолжит регулярный чемпионат. Решено оперативно реагировать на ковид в клубах. Лига подтвердила отмену матча «Авангард» – «Салават»: игры с угрозой массового заражения будут отменяться.

Тем временем в понедельник «Сибирь» победила «Амур» в гостях, «Трактор» выиграл у «Куньлуня».

4. Суд Мельбурна отменил решение об аннулировании визы первой ракетки мира Новака Джоковича. Его должны немедленно освободить. Серб дал показания, что 16 декабря ему диагностировали коронавирус, при этом 17 и 18 декабря он участвовал в мероприятиях. Теннисист провел тренировку и хочет играть на Australian Open.

5. Полузащитник Федерико Кьеза повредил крестообразную связку. Он не сыграет за «Ювентус» в этом сезоне и за Италию в стыках ЧМ.

6. Защитник Самюэль Умтити продлил контракт с «Барселоной» до 2026-го с отказом от части зарплаты. Клуб зарегистрирует Феррана Торреса. Зарплата Умтити сократилась на 10%, а остальная часть распределилась на срок до 2026 года.

7. Американский фигурист Тимоти ЛеДюк станет первым небинарным спортсменом на зимней Олимпиаде.

8. «МЮ» одолел «Астон Виллу» в 3-м раунде Кубка Англии (1:0) и сыграет с «Мидлсбро» на следующей стадии. Мактомини забил на 8-й минуте, 2 гола «Астон Виллы» не засчитали – был офсайд.

9. Экс-тренер «Норвича» Даниэль Фарке – основной кандидат «Краснодара» на пост главного тренера.

10. Трансферные новости. «Лион» предлагает за Азмуна 4 млн евро, «Зенит» хочет 5 млн. Кроме того, к форварду «Зенита» присматривается «Ювентус». Впрочем, гендиректор «Зенит» заявил, что Сердар остается до лета. Также «Зенит» пригласил защитника сборной Казахстана Алипа на сбор. «Локомотив» продаст Мурило за 2,5 млн евро в «Палмейрас». Хавбек «Краснодара» Уткин, играющий в «Ахмате» на правах аренды, интересен «Локомотиву», ЦСКА и «Динамо».

«ПСЖ» пробует продлить Мбаппе хотя бы на короткий срок. Форвард уже выбрал «Реал». «Барселона» интересуется экс-хавбеком «Челси» Оскаром, который играет в Китае.

11. Фигуристка Камила Валиева планирует исполнить на чемпионате Европы два тройных акселя и три четверных прыжка, Трусова и Щербакова – по одному четверному.

12. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Бостону» (3:7), Овечкин впервые в сезоне не забил в 4 матчах подряд. Все результаты дня – здесь.

13. Этап Кубка мира по лыжным гонкам в словенской Планице отменен из-за пандемии коронавируса.

14. «Спартак» пригласил нутрициониста Рикарду Пинту. Он уже в Москве и готовится к сборам. Кроме того, алжирец Антар Яхья и «Спартак» подпишут контракт на этой неделе, менеджер по развитию молодых игроков будет получать 200 000 евро в год.

15. Дакар-2022. Экстрем выиграл 8-й этап, Леб приблизился к Аль-Аттие, Сотников и Сандерленд лидируют в своих классах.

16. НБА. «Шарлотт» обыграл «Милуоки», «Бостон» одолел «Индиану» в овертайме и другие результаты.

17. Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и хавбек ЦСКА Максим Мухин – в топ-40 перспективных игроков в 2022-м по версии УЕФА.

18. В Великобритании могут запретить логотипы букмекеров на футболках. АПЛ – против.

19. Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле против «Торино» на 73-й минуте, когда его команда уже горела 0:4, отдал 4 точных паса из 6, нанес 0 ударов и не совершил ни одной обводки.

20. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн – самый влиятельный человек в хоккее по версии The Hockey News, Кайл Бич – 2-й, Овечкин – 11-й, Роман Ротенберг – 23-й.

21. «Аэрофлот» выделил 14 миллионов рублей на ледовые шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» и «Лебединое озеро».

Цитаты дня.

Бородавко о жене Большунова: «Саша как хороший муж заботится об Ане и хочет проводить с ней больше времени. Все, кому что-то не нравится, пусть посмотрят в зеркало»

Буре о Ротенберге – тренере СКА: «Роман давно созрел. У него огромный победный опыт в хоккее»

Гончаренко об уходе из «Краснодара»: «С руководством у нас было параллельное движение без желания услышать друг друга»

Губерниев об отмене Кубка мира в Планице: «Федерация лыжных гонок клала огромный болт в виде лыжного ботинка на сами гонки»

«Русские жульничают – все об этом говорят». Нидерландский гонщик о «КАМАЗе» на «Дакаре»