Овечкин не забил в 4-й игре подряд: передача, 4 броска, 3 хита за 19:05 против «Бостона»

Форвард сделал голевую передачу в матче чемпионата с «Бостоном» (3:7).

Россиянин набрал 52-е (24+28) очко в сезоне, но впервые продлил безголевую серию до 4 игр. Всего в текущем турнире он провел 37 матчей.

Овечкин по-прежнему занимает 3-е место в гонке бомбардиров, уступая только дуэту из «Эдмонтона» – Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю (по 53 очка в 33 играх). В гонке снайперов идет на 2-м месте после Драйзайтля (26 голов).

Сегодня за 19:05 (3:05 – в большинстве) у Овечкина 4 броска в створ ворот, 3 хита, полезность – «0».