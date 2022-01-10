КХЛ подтвердила отмену матча «Авангард» – «Салават». Игры с угрозой массового заражения будут отменяться

Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ коронавирус Хоккей

КХЛ отменила матч регулярного чемпионата между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым», который должен был состояться 12 января.

Лига сообщила, что в уфимском клубе выявлено 26 положительных тестов на коронавирус. Это 20 хоккеистов, пять тренеров и один представитель команды.

О возможности проведения указанного матча позднее, как и других ранее отмененных матчей, лига примет решение дополнительно.

«Матчи клубов, где есть угроза массового заражения, будут отменяться (с решением о возможности их проведения позднее), а клубы, где эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжат играть.

Во вторник, 11 января, лига проведет совещание с клубами КХЛ об эпидемиологической ситуации и сценариях завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф», – говорится в заявлении.

КХЛ продолжит регулярный чемпионат. Решено оперативно реагировать на ковид в клубах

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные