КХЛ подтвердила отмену матча «Авангард» – «Салават». Игры с угрозой массового заражения будут отменяться

отменила матч регулярного чемпионата между и , который должен был состояться 12 января.

Лига сообщила, что в уфимском клубе выявлено 26 положительных тестов на коронавирус. Это 20 хоккеистов, пять тренеров и один представитель команды.

О возможности проведения указанного матча позднее, как и других ранее отмененных матчей, лига примет решение дополнительно.

«Матчи клубов, где есть угроза массового заражения, будут отменяться (с решением о возможности их проведения позднее), а клубы, где эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжат играть.

Во вторник, 11 января, лига проведет совещание с клубами КХЛ об эпидемиологической ситуации и сценариях завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф», – говорится в заявлении.

КХЛ продолжит регулярный чемпионат. Решено оперативно реагировать на ковид в клубах