«Аэрофлот» выделил 14 миллионов рублей на ледовые шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» и «Лебединое озеро»

ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» заключило контракт с шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Спящая красавица» и «Лебединое озеро».

«Аэрофлот» выделил организаторам 14 миллионов рублей на размещение своих рекламно-информационных материалов в рамках шоу. Соответствующий договор заключен 3 декабря 2021 года.

Ледовое шоу Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» прошло в Дубае 4 и 5 декабря, «Лебединое озеро» – в Москве 25 декабря.

Навка и Загитова на госзадании: показали шоу в Дубае на деньги из бюджета, гонорар Алины – 1,3 млн (в 2 раза меньше других артистов)