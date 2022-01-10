Экс-тренер «Норвича» Фарке – основной кандидат «Краснодара» («Чемпионат»)

Бывший главный тренер «Норвича» может возглавить .

«Быки» обсуждают с 45-летним немцем условия контракта, переговоры находятся на продвинутой стадии, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

На данный момент Фарке – основной кандидат «Краснодара».

Тренер покинул в ноябре прошлого года, проработав в английском клубе около четырех лет. До этого он возглавлял вторую команду дортмундской «Боруссии».

Пост главного тренера «Краснодара» стал вакантным после отставки Виктора Гончаренко, которая случилась 5 января. После 18 туров РПЛ клуб идет на 5-м месте в таблице, набрав 29 очков.

В шорт-листе «Краснодара» на пост тренера два иностранца и россиянин. От Николича отказались на начальном этапе