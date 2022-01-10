Зарплата Умтити в «Барсе» сократилась на 10%, а остальная часть распределилась на срок до 2026 года

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Стали известны условия сокращения зарплаты защитника «Барселоны» Самюэля Умтити после продления контракта до лета 2026 года.

Клуб объявил, что в рамках новой сделки 28-летний француз пошел на урезание части зарплаты, которая была положена ему по прежнему контракту за остававшиеся полтора года. Ранее сообщалось, что Самюэль получает в «Барсе» 20 млн евро в год до уплаты налогов.

Это позволило сине-гранатовым вписаться в финансовый фэйр-плей и зарегистрировать полузащитника Феррана Торреса, купленного у «Манчестер Сити» этой зимой.

Как утверждает Mundo Deportivo, зарплата Умтити сократилась на 10%, а остальная часть, положенная игроку, распределилась на срок до 2026 года.

Также Умтити и «Барса» теперь смогут разорвать контракт при выплате определенной суммы до начала сезона-2023/24. Такой пункт внесли в новое соглашение.

Однако Самюэль и его окружение не отвергают вариант, при котором игрок может уйти из каталонского клуба уже этой зимой, но он хочет в команду, которая выступает в Лиге чемпионов или Лиге Европы.

Умтити провел 1 матч в Ла Лиге в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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