«Лион» предлагает за Азмуна 4 млн евро, «Зенит» хочет 5 млн

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«Лион» продолжает работать над трансфером нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Французский клуб увеличил предложение и теперь готов заплатить за 27-летнего иранца 4 миллиона евро, утверждает Foot Mercato.

«Зенит» хотел бы получить 5 млн за Сердара, но стороны могут сойтись на 4,5 млн.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Азмуну контракт на 4 года, клуб готов ждать до конца января. В то же время «Лион» предлагал «Зениту» 3 млн евро за Азмуна. Но питерский клуб хочет больше за игрока, срок контракта которого истекает летом.

В текущем сезоне Азмун забил 7 мячей в 15 матчах РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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