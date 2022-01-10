«Лион» предлагает за Азмуна 4 млн евро, «Зенит» хочет 5 млн

продолжает работать над трансфером нападающего «Зенита» .

Французский клуб увеличил предложение и теперь готов заплатить за 27-летнего иранца 4 миллиона евро, утверждает Foot Mercato.

«Зенит» хотел бы получить 5 млн за Сердара, но стороны могут сойтись на 4,5 млн.

Ранее сообщалось, что предложил Азмуну контракт на 4 года, клуб готов ждать до конца января. В то же время «Лион» предлагал «Зениту» 3 млн евро за Азмуна. Но питерский клуб хочет больше за игрока, срок контракта которого истекает летом.

В текущем сезоне Азмун забил 7 мячей в 15 матчах . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.