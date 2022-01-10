Судья отменил решение об аннулировании визы Джоковича. Его должны немедленно освободить

Суд Мельбурна рассмотрел апелляцию на аннулирование его визы в Австралию.

Судья Энтони Келли удовлетворил апелляцию серба и постановил освободить его в течение получаса после завершения заседания. Причиной такого решения стало то, что в аэропорту Джоковичу не дали нормальной возможности предоставить все необходимые документы и проконсультироваться с юристами.

При этом юрист МВД предупредил судью, что министерство иммиграции и гражданства рассматривает возможность отмены визы серба при помощи личных полномочий министра. В таком случае Джоковича все равно депортируют, и он на три года лишится возможности въехать в страну.

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