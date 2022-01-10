«ПСЖ» пробует продлить Мбаппе хотя бы на короткий срок. Форвард уже выбрал «Реал»

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«ПСЖ» по-прежнему надеется продолжить сотрудничество с нападающим Килианом Мбаппе, контракт которого рассчитан до конца сезона.

Парижане пытаются любой ценой продлить соглашение с 23-летним французом хотя бы на короткий срок, сообщил в эфире Twitch для Canal Supporters журналист Абделла Бульма.

Дискуссии продолжаются, однако Мбаппе свой выбор в пользу «Реала» уже сделал.

«Пари Сен-Жермен» при этом пока не намерен сдаваться, чтобы игрок не ушел бесплатно.

Напомним, прошлым летом «Реал» предлагал за Килиана 200 миллионов евро, но «ПСЖ» ответил отказом.

В 18 матчах Лиги 1 в этом сезоне форвард забил 9 голов и отдал 8 передач. Его статистика – здесь.

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