Кьеза повредил крестообразную связку. Он не сыграет за «Юве» в этом сезоне и за Италию в стыках ЧМ

Теги Ювентус сборная Италии по футболу серия А Италия травмы квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи Федерико Кьеза Здоровье Футбол

«Ювентус» сообщил о степени тяжести травмы колена атакующего полузащитника Федерико Кьезы.

24-летний вингер сборной Италии вчера в игре Серии А с «Ромой» (4:3) покинул поле уже на 32-й минуте.

Туринский клуб информирует, что Кьеза повредил переднюю крестообразную связку. В ближайшие дни игроку потребуется операция.

По информации Tuttosport, Федерико уже не поможет «Ювентусу» в этом сезоне, а также он не сыграет за Италию в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022, где итальянцы в полуфинале встретятся с Северной Македонией, а в случае выхода в финал – с Португалией или Турцией.

В 14 турах Серии А футболист забил 2 гола и отдал 2 паса. Его статистика – здесь.

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