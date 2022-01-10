Кьеза повредил крестообразную связку. Он не сыграет за «Юве» в этом сезоне и за Италию в стыках ЧМ

сообщил о степени тяжести травмы колена атакующего полузащитника .

24-летний вингер сборной Италии вчера в игре Серии А с «Ромой» (4:3) покинул поле уже на 32-й минуте.

Туринский клуб информирует, что Кьеза повредил переднюю крестообразную связку. В ближайшие дни игроку потребуется операция.

По информации Tuttosport, Федерико уже не поможет «Ювентусу» в этом сезоне, а также он не сыграет за Италию в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022, где итальянцы в полуфинале встретятся с Северной Македонией, а в случае выхода в финал – с Португалией или Турцией.

В 14 турах Серии А футболист забил 2 гола и отдал 2 паса. Его статистика – здесь.