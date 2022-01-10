«Зенит» заплатит 6,15 млн евро за Сергеева. 4 млн – агентские и подъемные («Чемпионат»)

Трансфер нападающего обойдется «Зениту» в 6,15 млн евро.

По данным «Чемпионата», самарский клуб получил за 26-летнего форварда 180 млн рублей (2,15 млн евро) – эта сумма была прописана в его контракте в качестве отступных.

Также «Зенит» потратит еще четыре миллиона евро на агентские и подъемные выплаты.

Ранее появилась другая информация – что петербуржцы заплатили меньше 180 миллионов рублей за Сергеева.

Сегодня «Зенит» официально подтвердил трансфер нападающего, с которым заключен контракт до 2025 года.

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