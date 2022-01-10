«Зенит» заплатит 6,15 млн евро за Сергеева. 4 млн – агентские и подъемные («Чемпионат»)

Трансфер нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева обойдется «Зениту» в 6,15 млн евро.
По данным «Чемпионата», самарский клуб получил за 26-летнего форварда 180 млн рублей (2,15 млн евро) – эта сумма была прописана в его контракте в качестве отступных.
Также «Зенит» потратит еще четыре миллиона евро на агентские и подъемные выплаты.
Ранее появилась другая информация – что петербуржцы заплатили меньше 180 миллионов рублей за Сергеева.
Сегодня «Зенит» официально подтвердил трансфер нападающего, с которым заключен контракт до 2025 года.
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