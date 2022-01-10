«Зенит» пригласил защитника сборной Казахстана Алипа на сбор (Meta-ratings.kz)

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Состав «Зенита» может пополнить защитник сборной Казахстана Нуралы Алип.

По информации Meta-ratings.kz, 22-летний игрок «Кайрата» может подписать контракт с командой из Санкт-Петербурга.

Алматинский клуб получил письмо с приглашением Алипа на первый сбор россиян, который пройдет с 13 по 25 января в Дубае. Футболист уже вылетел в Санкт-Петербург.

Нуралы выступает за «Кайрат» с 2018 года. За это время он стал чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны.

В 99 играх за клуб Алип забил 5 голов, отдал 4 голевых паса, заработал 19 желтых и 1 красную карточку. Его статистика – здесь.

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