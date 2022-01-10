«Русские жульничают – все об этом говорят». Нидерландский гонщик о «КАМАЗе» на «Дакаре»

Нидерландский гонщик Маурик ван ден Хевел считает, что команда «КАМАЗ» заранее знает, где находятся контрольные точки на этапах ралли-рейда «Дакар».

Роудбуки, в которых указана необходимая информация, раздаются участникам за 15 минут до старта этапа.

«Русские жульничают. У них в машине есть оборудование, с помощью которого они получают информацию. Они еще до этапа знают, где контрольные точки.

Их невозможно победить. Это просто нечестно. Все говорят об этом, все знают», – заявил ван ден Хевел.

Менеджер команды Team de Rooy Хенк ван Левен объяснил, какие возможности существуют для обхода правил:

«Я слышал историю, что на этом «Дакаре» команда установила трекер на мотоцикл, потому что грузовики проезжали по этому маршруту днем позже. Безусловно, обман будет происходить и происходил в прошлом. Нам за недели до рейдов предлагали роудбуки за плату. Мы, кстати, никогда не соглашались».

Руководитель пресс-службы «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин опроверг обвинения:

«Заявления ван ден Хевеля неверны. Абсолютно невозможно, чтобы мы получали больше информации. Просто наши грузовики быстрее, поверьте. Более активная конкуренция стала бы хорошей новостью для спорта, нам было бы веселее».

После восьми гоночных дней российские экипажи занимают первые три места в зачете грузовиков.

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