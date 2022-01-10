объявила о продолжении сотрудничества с защитником .

28-летний француз и каталонский клуб продлили контракт до лета 2026 года.

Прежнее соглашение Умтити с «Барсой» было рассчитано до конца сезона-2022/23. В рамках новой сделки игрок пошел на урезание части зарплаты, которая была положена ему по контракту за остававшиеся полтора года.

Ранее сообщалось, что Самюэль получает в «Барсе» 20 млн евро в год до уплаты налогов.

«Барселона» публично выразила благодарность Умтити за его готовность пойти на такой шаг и за его привязанность к клубу. Благодаря этому соглашению сине-гранатовые смогут вписаться в финансовый фэйр-плей и зарегистрировать полузащитника , купленного у «Манчестер Сити» этой зимой.

Умтити провел 1 матч в в этом сезоне. Его статистика – здесь.