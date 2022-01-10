Гендиректор «Зенита»: «Азмун сам сказал, что хочет остаться до лета»

Генеральный директор рассказал, почему нападающий не покинет клуб этой зимой.

«Азмун сам сказал, что хочет остаться до лета.

Сердар остается по двум причинам: во-первых, он сам хочет играть за нас; во-вторых, нет нападающего на замену», – сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что предложил Азмуну контракт на 4 года, клуб готов ждать до конца января. В то же время предложил «Зениту» 3 млн евро за Азмуна. Но питерский клуб хочет больше за игрока, срок контракта которого истекает летом.

В текущем сезоне 27-летний нападающий забил 7 мячей в 15 матчах . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.