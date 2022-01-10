Гендиректор «Зенита»: «Азмун сам сказал, что хочет остаться до лета»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему нападающий Сердар Азмун не покинет клуб этой зимой.

«Азмун сам сказал, что хочет остаться до лета.

Сердар остается по двум причинам: во-первых, он сам хочет играть за нас; во-вторых, нет нападающего на замену», – сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Азмуну контракт на 4 года, клуб готов ждать до конца января. В то же время «Лион» предложил «Зениту» 3 млн евро за Азмуна. Но питерский клуб хочет больше за игрока, срок контракта которого истекает летом.

В текущем сезоне 27-летний нападающий забил 7 мячей в 15 матчах РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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