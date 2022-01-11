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    НБА. «Шарлотт» одолел «Милуоки», «Бостон» в овертайме выиграл у «Индианы» и другие матчи

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    В понедельник, 10 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА проходят 7 матчей.

    «Шарлотт» на своей арене одолел действующего чемпиона «Милуоки». «Бостон» в овертайме взял верх над «Индианой».

    Один из лидеров Восточной конференции «Бруклин» играет на выезде с «Портлендом».

    НБА

    Регулярный чемпионат       

    Детройт – Юта 126:116 (21:35, 27:26, 40:23, 38:32)
    Дата проведения
    11 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча
    Детройт
    Каннингем (29 + 8 передач + 5 потерь), Бей (29), Диалло (10 + 8 подборов), Стюарт (6), Хэйс (5) – старт; Джозеф (16), Лайлс (14), Джош Джексон (11), Стэнли (4), Ли (2).
    Юта
    Митчелл (31), Уайтсайд (21 + 14 подборов), Конли (13 + 8 передач), Богданович (12), О'Нил (7) – старт; Кларксон (16), Паскалл (13), Хауз (3), Пелл (0).

    Шарлотт – Милуоки 103:99 (28:19, 19:29, 36:26, 20:25)
    Дата проведения
    11 января, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча
    Шарлотт
    Розир (27 + 7 подборов), Болл (23), Бриджес (17 + 11 подборов), Хэйворд (14), Пламли (6 + 9 подборов) – старт; Коди Мартин (8), Вашингтон (5 + 7 подборов), Макдэниэлс (3).
    Милуоки
    Миддлтон (27 + 7 подборов + 11 передач + 7 потерь), Я. Адетокумбо (26 + 13 подборов + 8 передач + 6 потерь), Нвора (18), Мэттьюз (13), Портис (5 + 11 подборов) – старт; Худ (6), Дивинченцо (2), Мамукелашвили (2), Гэллоуэй (0), Коннотон (0).

    Нью-Йорк – Сан-Антонио 111:96 (23:26, 28:23, 31:26, 29:21)
    Дата проведения
    11 января, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча
    Нью-Йорк
    Барретт (31), Фурнье (18), Беркс (16), Робинсон (13 + 11 подборов + 4 блок-шота), Рэндл (2 + 12 подборов) – старт; Куикли (12 + 6 передач), Граймс (7 + 6 передач), Топпин (6), Гибсон (6), Симс (0), Нокс (0), Макбрайд (0).
    Сан-Антонио
    Мюррэй (24), Уокер (15), Пелтль (12 + 10 подборов), Примо (11), Бэйтс-Диоп (4 + 7 подборов) – старт; Юбэнкс (8), Уискэмп (7), Кейкок (6 + 10 подборов), Форбс (5), Т. Джонсон (3), Моррис (1), Лэмб (0).

    Бостон – Индиана 101:98 OT (23:17, 19:22, 26:21, 21:29, 12:9)
    Дата проведения
    11 января, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча
    Бостон
    Браун (26 + 15 подборов + 6 передач), Тейтум (24 + 12 подборов + 8 потерь), Р. Уильямс (14 + 12 подборов), Смарт (11 + 5 потерь), Хорфорд (3 + 7 подборов) – старт; Ричардсон (9), Кантер Фридом (6), Шредер (5), Г. Уильямс (3).
    Индиана
    Сайкс (11), Сабонис (11 + 23 подбора + 10 передач), Дж. Холидэй (11), Вашингтон (9), Тернер (6) – старт; Крэйг (19), Стивенсон (14), Лэмб (11), Бриссетт (6).

    Хьюстон – Филадельфия 91:111 (27:36, 23:26, 22:29, 19:20)
    Дата проведения
    11 января, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча
    Хьюстон
    Грин (14 + 7 потерь), Вуд (14), Тайс (12), Тэйт (9), Портер (8) – старт; Кристофер (13), Мартин (10), Мэтьюз (5), Нваба (4), Никс (2), Огастин (0), Гаруба (0).
    Филадельфия
    Эмбиид (31 + 8 подборов + 6 передач), Харрис (13), Коркмаз (12), Тайбулл (10), Грин (5) – старт; Драммонд (13 + 10 подборов), Джо (10), Ньянг (8), Пауэлл (6), Ки (2), Браун (1), Хенри (0), Бэсси (0).

    Портленд – Бруклин 107:100 (4 четверть)
    Дата проведения
    11 января, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча
    Портленд
    Саймонс (23 + 10 передач), Ковингтон (21), Нуркич (14 + 8 подборов), Маклемор (13), Литтл (13) – старт; Эллеби (9), Смит (6), Зеллер (4 + 7 подборов), Уотфорд (4), Снелл (0).
    Бруклин
    Дюрэнт (26 + 10 подборов), Ирвинг (22), Дьюк (5), Бембри (4), Клэкстон (2) – старт; Томас (17), Шарп (12), Эдвардс (5), Джонсон (4), Миллс (3), Гриффин (0).

    Сакраменто – Кливленд 102:109 (4 четверть)
    Дата проведения
    11 января, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча
    Сакраменто
    Халибертон (19 + 8 передач), Барнс (14), Фокс (10), Бэгли (8 + 10 подборов), Лень (4 + 10 подборов) – старт; Хилд (19), Мету (13), Кета (9), Митчелл (4), Дэвис (2).
    Кливленд
    Аллен (18 + 16 подборов), Мобли (17 + 7 подборов), Маркканен (15), Гарлэнд (12 + 11 передач), Стивенс (9) – старт; Лав (18), Осман (15), Рондо (5 + 6 передач), Уиндлер (0), Уэйд (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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