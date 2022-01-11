НБА. «Шарлотт» одолел «Милуоки», «Бостон» в овертайме выиграл у «Индианы» и другие матчи

В понедельник, 10 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА проходят 7 матчей.
«Шарлотт» на своей арене одолел действующего чемпиона «Милуоки». «Бостон» в овертайме взял верх над «Индианой».
Один из лидеров Восточной конференции «Бруклин» играет на выезде с «Портлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Каннингем (29 + 8 передач + 5 потерь), Бей (29), Диалло (10 + 8 подборов), Стюарт (6), Хэйс (5) – старт; Джозеф (16), Лайлс (14), Джош Джексон (11), Стэнли (4), Ли (2).
- Дата проведения
- 11 января, 03.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
- Розир (27 + 7 подборов), Болл (23), Бриджес (17 + 11 подборов), Хэйворд (14), Пламли (6 + 9 подборов) – старт; Коди Мартин (8), Вашингтон (5 + 7 подборов), Макдэниэлс (3).
- Милуоки
- Миддлтон (27 + 7 подборов + 11 передач + 7 потерь), Я. Адетокумбо (26 + 13 подборов + 8 передач + 6 потерь), Нвора (18), Мэттьюз (13), Портис (5 + 11 подборов) – старт; Худ (6), Дивинченцо (2), Мамукелашвили (2), Гэллоуэй (0), Коннотон (0).
- Дата проведения
- 11 января, 03.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Барретт (31), Фурнье (18), Беркс (16), Робинсон (13 + 11 подборов + 4 блок-шота), Рэндл (2 + 12 подборов) – старт; Куикли (12 + 6 передач), Граймс (7 + 6 передач), Топпин (6), Гибсон (6), Симс (0), Нокс (0), Макбрайд (0).
- Дата проведения
- 11 января, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
- Браун (26 + 15 подборов + 6 передач), Тейтум (24 + 12 подборов + 8 потерь), Р. Уильямс (14 + 12 подборов), Смарт (11 + 5 потерь), Хорфорд (3 + 7 подборов) – старт; Ричардсон (9), Кантер Фридом (6), Шредер (5), Г. Уильямс (3).
- Дата проведения
- 11 января, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Грин (14 + 7 потерь), Вуд (14), Тайс (12), Тэйт (9), Портер (8) – старт; Кристофер (13), Мартин (10), Мэтьюз (5), Нваба (4), Никс (2), Огастин (0), Гаруба (0).
- Дата проведения
- 11 января, 06.00, «Moda Center»
- Портленд
- Саймонс (23 + 10 передач), Ковингтон (21), Нуркич (14 + 8 подборов), Маклемор (13), Литтл (13) – старт; Эллеби (9), Смит (6), Зеллер (4 + 7 подборов), Уотфорд (4), Снелл (0).
- Дата проведения
- 11 января, 06.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
- Халибертон (19 + 8 передач), Барнс (14), Фокс (10), Бэгли (8 + 10 подборов), Лень (4 + 10 подборов) – старт; Хилд (19), Мету (13), Кета (9), Митчелл (4), Дэвис (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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