НБА. «Шарлотт» одолел «Милуоки», «Бостон» в овертайме выиграл у «Индианы» и другие матчи

В понедельник, 10 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА проходят 7 матчей.

на своей арене одолел действующего чемпиона . «Бостон» в овертайме взял верх над «Индианой».

Один из лидеров Восточной конференции играет на выезде с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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