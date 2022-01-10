Джокович провел тренировку в Мельбурне: «Хочу остаться и выступать на Australian Open»

Первая ракетка мира выложил первое сообщение после того, как суд разрешил ему остаться в Австралии.

К нему он приложил фото с тренировки на корте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Novak Djokovic (@djokernole)

«Я очень рад и благодарен, что судья отменил аннулирование моей визы. Несмотря на все произошедшее, я хочу остаться и выступать на Australian Open.

Я сосредоточен на этом. Я прилетел сюда играть один из важных турниров на глазах потрясающих болельщиков.

А пока могу только сказать «СПАСИБО» за то, что были рядом и придавали мне сил».

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