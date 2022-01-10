Джокович провел тренировку в Мельбурне: «Хочу остаться и выступать на Australian Open»

Первая ракетка мира Новак Джокович выложил первое сообщение после того, как суд разрешил ему остаться в Австралии.
К нему он приложил фото с тренировки на корте.
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«Я очень рад и благодарен, что судья отменил аннулирование моей визы. Несмотря на все произошедшее, я хочу остаться и выступать на Australian Open.
Я сосредоточен на этом. Я прилетел сюда играть один из важных турниров на глазах потрясающих болельщиков.
А пока могу только сказать «СПАСИБО» за то, что были рядом и придавали мне сил».
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