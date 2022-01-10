КХЛ продолжит регулярный чемпионат. Решено оперативно реагировать на ковид в клубах

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КХЛ приняла решение не приостанавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса.

10 января состоялось совещание с участием руководителей лиги.

На нем было принято решение не останавливать сезон, а оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом, сообщает «Чемпионат».

На 11 января запланирована видеоконференция со всеми клубами КХЛ для обсуждения нынешней ситуации и дальнейших действий.

На данный момент четыре команды лиги – «Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА и рижское «Динамо» – находятся на карантине.

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