КХЛ продолжит регулярный чемпионат. Решено оперативно реагировать на ковид в клубах

приняла решение не приостанавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса.

10 января состоялось совещание с участием руководителей лиги.

На нем было принято решение не останавливать сезон, а оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом, сообщает «Чемпионат».

На 11 января запланирована видеоконференция со всеми клубами КХЛ для обсуждения нынешней ситуации и дальнейших действий.

На данный момент четыре команды лиги – , , и рижское «Динамо» – находятся на карантине.