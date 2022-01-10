Губерниев об отмене Кубка мира в Планице: «Федерация лыжных гонок клала огромный болт в виде лыжного ботинка на сами гонки»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отмене этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Планице из-за ситуации с коронавирусом.

«Я хочу сказать, что Федерация лыжных гонок клала огромный болт в виде лыжного ботинка на сами лыжные гонки.

Ребята приехали с «Тур де Ски», и организация соревнований реально деревенская, вид спорта с таким подходом зачахнет. Там и так конкуренция небольшая.

Самое главное, что в биатлоне все работает, все замечательно, все под контролем. Система в биатлоне работает, никаких вспышек нет.

Что касается лыж – призовые «Тур де Ски» упали, люди пропускают соревнования, многие остались без стартов до Олимпиады. Решение принимает правительство стран, но глобально федерация убивает лыжные гонки.

Мне безумно жалко, что так вышло», – сказал Губерниев.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в словенской Планице отменен из-за пандемии коронавируса