«Ювентус» хочет подписать Азмуна в январе. Игрок нравится Аллегри

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«Ювентус» включился в борьбу за нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Туринский клуб хочет подписать игрока в атаку в январское трансферное окно в связи с травмой Федерико Кьезы.

Главный тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри обсуждал с руководством планы по усилению состава. «Юве» не ищет прямой замены Кьезе, а хочет пригласить универсального форварда.

Азмун, который по завершении этого сезона станет свободным агентом, нравится и Аллегри, и боссам «Ювентуса».

Как отмечает инсайдер Джанлука Ди Марцио, сделка вполне осуществима, учитывая то, что иранца можно будет подписать за небольшие деньги, а у «Юве» в заявке есть место для игрока не из Евросоюза.

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