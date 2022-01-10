Кокорин против «Торино»: вышел на 73-й, 4 точных паса из 6, 0 ударов и обводок

потерпела разгромное поражение от в матче 21-го тура чемпионата Италии (0:4).

Российский нападающий «фиалок» вышел на замену на 73-й минуте вместо , когда его команда уже уступала в счете в четыре мяча.

За отведенное время на поле Кокорин сделал шесть передач (четыре точные, точность – 67%). Он ни разу не пробил по воротам соперника, ни разу не вступил в обводку и не поучаствовал в верховых единоборствах.

Это был пятый матч Кокорина за «Фиорентину» в этом сезоне Серии А, во всех случаях он выходил на замену. Результативных действий на его счету пока нет.

Пока все смеются над Кокориным, он собирает награды. «Посмешище года» от премии «Футбольная урна» – чего приутихли, хейтеры?