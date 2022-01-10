Джокович дал показания, что 16 декабря ему диагностировали коронавирус. 17 и 18 декабря он участвовал в мероприятиях

Суд опубликовал часть документов по апелляции Новака Джоковича на аннулирование его визы в Австралию.
В частности опубликованы письменные показания Джоковича, в которых он рассказал о том, как получал медотвод от прививки против коронавируса, а также о том, с чем столкнулся на границе.
В документе он заявляет, что 16 декабря он сдал анализ и ему диагностировали коронавирус. Ранее было известно, что он сдал анализ 16-го, но не было данных о том, когда он получил результаты.
17 и 18 декабря серб участвовал в различных мероприятиях – вручал награды детям и снимался для L’Equipe.
22 декабря он сдал отрицательный анализ.
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