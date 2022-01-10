Бородавко о жене Большунова: «Саша как хороший муж заботится об Ане и хочет проводить с ней больше времени. Все, кому что-то не нравится, пусть посмотрят в зеркало»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о состоянии чемпиона мира .

– Как себя чувствует Александр Большунов? Насколько тяжело по нему психологически ударило поражение от (на «Тур де Ски» – Sports.ru)?

– Александр – такой человек, который в каждой гонке настраивается на победу. Если что-то не удается, то он переживает, носит это в себе. В такой момент не нужно лезть к нему в душу, задавать какие-то глупые вопросы, ведь все и так ясно и понятно. Должно пройти время, чтобы что-то осознать, подумать, наметить следующие шаги, чтобы выходить из определенного состояния и поднимать свою форму.

– Форма и состояние Клэбо меньше чем за месяц до Олимпиады вас не пугают?

– Естественно, все это вызывает вопросы. По этому поводу я читал выступления некоторых зарубежных спортивных физиологов. Есть разные высказывания, поэтому что тут говорить. Не все поддерживают одну точку зрения, есть альтернативные мнения. На сегодняшний момент Клэбо продемонстрировал великолепную форму, поэтому здесь пока сказать нечего.

– Александру важно чувствовать себя, что называется, в порядке. Такую уверенность он получает за счет побед в турнирах. Но до Пекина остался лишь этап в Планице. Как-то маловато, чтобы снова свой ритм поймать.

– Это все приходит с работой, на тренировках, когда он постепенно чувствует улучшение спортивной формы и понимает, что есть определенные сдвиги в техническом плане, функциональном плане. Все это и придает уверенности. Рецепт прост – труд, труд и еще раз труд. Если посмотреть на всю его карьеру, у него еще не было ни одного года, когда с ним чего-либо не приключалось. Он действительно к своим результатам идет вопреки.

– В итоге вы разобрались, что с ним приключилось в начале сезона? Вирус, аллергия?

– Насколько я понял, ничего такого не было. Скорее всего, это была простуда, которая в такой форме вылилась.

– А как вы оцените роль жены Саши Анны в его результатах? Читал комментарии многих болельщиков, которые не понимают, почему и зачем она с ним ездит по соревнованиям.

– Саша как хороший муж заботится об Ане и хочет проводить с ней больше времени. Это нормальное стремление, нормальное явление. А всем тем, кому что-то не нравится, пусть посмотрят в зеркало и поговорят там.

– В Пекин Анна поедет?

– На Олимпиаду существуют определенные квоты. Туда поедут только специалисты, – сказал Бородавко.

Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева) – бывшая лыжница, завершила карьеру в марте 2021 года. Она входит в список специалистов, работающих со сборной России в сезоне-2021/22.

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