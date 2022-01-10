Беттмэн – самый влиятельный человек в хоккее, Кайл Бич – 2-й, Овечкин – 11-й, Роман Ротенберг – 23-й (The Hockey News)

The Hockey News опубликовали ежегодный рейтинг топ-100 самых влиятельных людей в хоккее.
Первым стал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин расположился на 11-й позиции.
23-е место занял первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Список выглядит следующим образом:
1. Гэри Беттмэн (комиссионер НХЛ);
2. Кайл Бич (бывший хоккеист «Чикаго», обвинивший экс-тренера «Блэкхокс» в сексуальном насилии)
3. Билл Дэйли (заместитель комиссионера НХЛ);
4. Джереми Джейкобс (владелец «Бостона»);
5. Коннор Макдэвид (нападающий «Эдмонтона»);
6. Крэйг Липолд (владелец «Миннесоты»);
7. Доналд Фер (исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ);
8. Джефф Уиник (владелец «Тампы»);
9. Тед Леонсис (владелец «Вашингтона»);
10. Остон Мэттьюс (нападающий «Торонто»);
11. Александр Овечкин (форвард «Вашингтона»);
...
15. Сидни Кросби (нападающий «Питтсбурга»);
...
19. Робин Ленер (вратарь «Вегаса»);
...
23. Роман Ротенберг (первый вице-президент ФХР);
...
42. Люк Прокоп (защитник системы «Нэшвилла», признавшийся в нетрадиционной сексуальной ориентации);
...
89. Уэйн Гретцки (лучший снайпер в истории НХЛ).