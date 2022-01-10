Беттмэн – самый влиятельный человек в хоккее, Кайл Бич – 2-й, Овечкин – 11-й, Роман Ротенберг – 23-й (The Hockey News)

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The Hockey News опубликовали ежегодный рейтинг топ-100 самых влиятельных людей в хоккее.

Первым стал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин расположился на 11-й позиции.

23-е место занял первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Список выглядит следующим образом:

1. Гэри Беттмэн (комиссионер НХЛ);

2. Кайл Бич (бывший хоккеист «Чикаго», обвинивший экс-тренера «Блэкхокс» в сексуальном насилии)

3. Билл Дэйли (заместитель комиссионера НХЛ);

4. Джереми Джейкобс (владелец «Бостона»);

5. Коннор Макдэвид (нападающий «Эдмонтона»);

6. Крэйг Липолд (владелец «Миннесоты»);

7. Доналд Фер (исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ);

8. Джефф Уиник (владелец «Тампы»);

9. Тед Леонсис (владелец «Вашингтона»);

10. Остон Мэттьюс (нападающий «Торонто»);

11. Александр Овечкин (форвард «Вашингтона»);

...

15. Сидни Кросби (нападающий «Питтсбурга»);

...

19. Робин Ленер (вратарь «Вегаса»);

...

23. Роман Ротенберг (первый вице-президент ФХР);

...

42. Люк Прокоп (защитник системы «Нэшвилла», признавшийся в нетрадиционной сексуальной ориентации);

...

89. Уэйн Гретцки (лучший снайпер в истории НХЛ).

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