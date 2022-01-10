Уткин интересен «Локо», ЦСКА и «Динамо». Хавбек «Краснодара» в аренде в «Ахмате»

Журналист и инсайдер Нобель Арустамян рассказал об интересе клубов РПЛ к полузащитнику Даниилу Уткину, играющему за «Ахмат» на правах аренды.

«После яркого отрезка на Уткина обратили внимание разнообразные топ-клубы РПЛ. Многие из них всерьез рассматривают вариант приобретения Уткина либо зимой, либо по окончании аренды летом.

По моей информации, в списке клубов, которые всерьез рассматривают Уткина, – , и . Рыночная стоимость игрока варьируется от 3 до 5 миллионов евро.

Но уже сейчас ясно, что «Краснодар» захочет к основной сумме добавить разнообразные бонусы от будущих продаж. Так уже случалось с другими воспитанниками их академии. Например, за все переходы Комличенко клуб бонусами получил почти 1,5 миллиона евро, а Фомин принес в казну клуба почти 800 тысяч евро», – сказал Арустамян.

Уткин забил 6 голов, в том числе 3 – со штрафных, и отдал 1 результативный пас в 17 матчах в этом сезоне. Его статистика – здесь.