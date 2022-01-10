Захарян и Мухин – в топ-40 перспективных игроков в 2022-м по версии УЕФА

УЕФА представил список из 40 перспективных футболистов, за которыми стоит следить в 2022 году.
Список был составлен экспертами и журналистами официального сайта УЕФА. Всем игрокам на начало 2022 года должен быть 21 год или меньше.
В рейтинг попали два футболиста сборной России – полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и хавбек ЦСКА Максим Мухин.
Также в список включены игроки «Барселоны» Нико Гонсалес и Гави, полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик, нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми, форвард «Краснодара» Эрик Бутхейм, хавбек «Ливерпуля» Харви Эллиотт, полузащитник «Арсенала» Эмил Смит-Роу и другие.
С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА.