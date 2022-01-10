Буре о Ротенберге – тренере СКА: «Роман давно созрел. У него огромный победный опыт в хоккее»

Член совета прокомментировал переход на должность главного тренера .

«Хотел бы поздравить Романа с назначением главным тренером и поддержать его в этом. Многие восприняли эту новость как некое спонтанное решение, но это далеко не так.

Я много лет общаюсь с Романом, он давно созрел для этой работы. Он настоящий фанат хоккея: работает сутками напролет, я иногда не понимаю, когда он спит, – каждый день пытается узнавать что-то новое, постоянно учится.

В профессиональном хоккее он много лет, у него уже огромный и, главное, победный опыт работы менеджером – за спиной золото Олимпиады, два Кубка Гагарина, россыпь других медалей.

И при этом ему все интересно, он знает работу тренеров изнутри, знает, как развивать игроков, какие качества нужны хоккеистам и тренерам для победного результата», – отметил Буре.

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