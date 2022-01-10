В Великобритании могут запретить логотипы букмекеров на футболках. АПЛ – против

В Великобритании могут ввести ограничения для букмекерских компаний, которые спонсируют спортивные команды.

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Крис Филп проведет встречу с представителями АПЛ, Английской футбольной лиги, Футбольной ассоциации Англии, Ассоциации лаун-тенниса, Совета по крикету Англии и Уэльса, Лиги регби и Английского союза гольфа, чтобы обсудить изменения в правилах спонсорских сделок.

Так, правительство может запретить наносить логотипы букмекерских компаний на форму команд. Представители АПЛ и Английской футбольной лиги против этой идеи, они считают, что нужно учитывать влияние пандемии коронавируса на финансовое состояние клубов.

Филп признает влияние пандемии, но считает, что нужно изучить влияние спонсорских логотипов на формах команд на проблему игорной зависимости. В данный момент около 245 000 человек в Великобритании зависимы от азартных игр.