Гончаренко об уходе из «Краснодара»: «С руководством у нас было параллельное движение без желания услышать друг друга»

Бывший главный тренер «Краснодара» озвучил причину ухода из клуба.

«Теплый Краснодар. Потрясающие условия для работы. Отличная, не имеющая аналогов база и Академия! Стадион, построенный на века!

К сожалению, на мой взгляд, с руководством клуба у нас было параллельное движение без желания друг друга услышать.

Благодарю ребят, которые искренне пожелали мне успехов! У меня был отличный контакт с командой. Считаю, что 5-е место – это хороший плацдарм, чтобы занять высокое место по итогам сезона. Успехов всем!» – написал Гончаренко в инстаграме.

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