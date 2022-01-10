Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА и вошел в штаб брата Алексея

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Бывший защитник и тренер ЦСКА Василий Березуцкий вернулся в клуб.

39-летний тренер вошел в штаб своего брата, главного тренера армейцев Алексея Березуцкого.

Василий в 2002-2018 годах выступал за ЦСКА и выиграл с красно-синими 6 чемпионатов России, 7 Кубков России, 5 Суперкубков России и Кубок УЕФА.

В 2020 году он вернулся в структуру клуба в качестве заместителя генерального директора по спортивным вопросам, а впоследствии вошел в тренерский штаб Виктора Гончаренко.

В апреле 2021-го Березуцкий покинул ЦСКА и работал в «Краснодаре» помощником белоруса, а в начале января 2022-го вместе с ним ушел из команды.

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