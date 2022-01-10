Этап Кубка мира по лыжным гонкам в словенской Планице отменен из-за пандемии коронавируса

Теги Кубок мира лыжные гонки двоеборье FIS Сергей Устюгов коронавирус Лыжи

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене этапов Кубка мира по лыжным гонкам и лыжному двоеборью, которые должны были пройти в словенской Планице 21-23 января, из-за угрозы распространения коронавируса. 

Ранее по той же причине был отменен этап Кубка мира по французском Ле Рус. 

«Соревнования Кубка мира по лыжным гонкам и лыжному двоеборью, запланированные в период с 21 по 23 января 2022 года, отменены. 

В течение двух дней было запланировано восемь стартов по двум дисциплинам. В связи с нынешним острым развитием пандемии COVID-19 в Словении безопасность участников этих крупномасштабных мероприятий не может быть гарантирована.

После настоятельной рекомендации органов здравоохранения Федерация лыжного спорта Словении совместно c оргкомитетом приняли решение отменить соревнования.

Возможен ли перенос, станет известно в ближайшее время», – говорится на сайте FIS. 

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Планице был заключительным перед Олимпийскими играми в Пекине.

В Планице собирались выступить Сергей Устюгов (пропустивший многодевку «Тур де Ски»),  Александр Большунов, Наталья Непряева, Александр Терентьев и другие российские лыжники. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные