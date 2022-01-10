Этап Кубка мира по лыжным гонкам в словенской Планице отменен из-за пандемии коронавируса

Международная федерация лыжного спорта ( ) объявила об отмене этапов Кубка мира по лыжным гонкам и лыжному двоеборью, которые должны были пройти в словенской Планице 21-23 января, из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее по той же причине был отменен этап Кубка мира по французском Ле Рус.

«Соревнования Кубка мира по лыжным гонкам и лыжному двоеборью, запланированные в период с 21 по 23 января 2022 года, отменены.

В течение двух дней было запланировано восемь стартов по двум дисциплинам. В связи с нынешним острым развитием пандемии в Словении безопасность участников этих крупномасштабных мероприятий не может быть гарантирована.

После настоятельной рекомендации органов здравоохранения Федерация лыжного спорта Словении совместно c оргкомитетом приняли решение отменить соревнования.

Возможен ли перенос, станет известно в ближайшее время», – говорится на сайте FIS.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Планице был заключительным перед Олимпийскими играми в Пекине.

В Планице собирались выступить (пропустивший многодевку «Тур де Ски»), , , Александр Терентьев и другие российские лыжники.