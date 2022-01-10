Валиева планирует исполнить на чемпионате Европы два тройных акселя и три четверных прыжка, Трусова и Щербакова – по одному четверному

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Стал известен планируемый контент российских фигуристок на чемпионат Европы, который пройдет в Таллине с 12 по 16 января.

Анна Щербакова заявила один прыжок ультра-си – четверной флип в произвольной программе.

Александра Трусова не планирует исполнять тройной аксель в короткой программе, в произвольную она заявила четверной лутц.

В заявке Камилы Валиевой – тройной аксель в короткой программе, в произвольной – четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп – тройной тулуп, четверной тулуп – тройной тулуп через ойлер.

Последний фигурный старт перед Олимпиадой: соберется ли Щербакова, что с заменами у России и будет ли медаль у Дэвис и Смолкина?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные