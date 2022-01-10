Валиева планирует исполнить на чемпионате Европы два тройных акселя и три четверных прыжка, Трусова и Щербакова – по одному четверному

Стал известен планируемый контент российских фигуристок на чемпионат Европы, который пройдет в Таллине с 12 по 16 января.

заявила один прыжок ультра-си – четверной флип в произвольной программе.

не планирует исполнять тройной аксель в короткой программе, в произвольную она заявила четверной лутц.

В заявке – тройной аксель в короткой программе, в произвольной – четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп – тройной тулуп, четверной тулуп – тройной тулуп через ойлер.

Последний фигурный старт перед Олимпиадой: соберется ли Щербакова, что с заменами у России и будет ли медаль у Дэвис и Смолкина?