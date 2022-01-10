Моуринью проиграл «Юве» и психанул, срыв Логинова, самый влиятельный человек в российском футболе, фиаско «Арсенала», травма Коляды и другие новости утра

1. В 21-м туре чемпионата Италии «Ювентус» в огненном матче в гостях победил «Рому» (4:3). Жозе Моуринью на эмоциях выдал пару панчей в адрес своей команды: «В раздевалке «Ромы» есть чересчур мягкие и слабые люди. Когда ты в дерьме, нужно показать характер», «Игроки должны тянуться ко мне в плане психологии, а не я к ним. Нужно выходить из зоны комфорта, где мы довольны шестым-седьмым местом».

Кроме того, «Милан» на выезде крупно обыграл «Венецию» (3:0), Алексей Миранчук, выйдя на замену, за 13 минут отдал два голевых паса и помог «Аталанте» разгромить «Удинезе» (6:2), «Интер» дома был сильнее «Лацио» (2:1).

2. В КХЛ «Амур» уступил «Сибири» (0:1), «Металлург» проиграл «Барысу» (3:4 ОТ), «Авангард» победил «Витязь» (4:1), московское «Динамо» проиграло «Нефтехимику» (3:4 Б) и другие результаты дня.

Есть инсайд, что КХЛ, вероятно, остановит сезон из-за коронавируса. В лиге уже перенесли 12 матчей, в положительные тесты сдали 26 хоккеистов.

3. Исследование РФС. Дюков – самый влиятельный человек в российском футболе, Галицкий и Гинер – в топ-3. Введение качественных критериев для иностранцев либо отмена лимита – оптимальные решения по легионерам. Игрок РПЛ должен получать не более 1 млн долларов в год, зарплаты российских футболистов признаны завышенными – нужен потолок зарплат. 18 команд и турнир в 2 круга – оптимальный формат Премьер-лиги. Больше половины участников исследования не исключают, что в РПЛ есть договорные матчи, почти 10% уверены в этом.

4. В 3-м раунде Кубка Англии «Ливерпуль» разгромил «Шрусбери» (4:1), «Тоттенхэм» прошел «Моркэм» (3:1), а «Арсенал» в гостях уступил «Ноттингем Форест» (0:1) и вылетел из турнира от клуба Чемпионшипа. Уже известны пары 4-го раунда.

5. Фийон-Майе выиграл гонку преследования на Кубке мира по биатлону в Оберхофе, Логинов – 5-й (трижды промахнулся на последней стрельбе, хотя лидировал с почти минутным преимуществом), Бабиков – 10-й, Серохвостов – 11-й, Цветков – 12-й. Ройселанн выиграла гонку преследования у женщин, Ханна Оберг – 2-я, Васнецова – 11-я, Резцова – 14-я. К этапу в Антхольце допустят только вакцинированных биатлонистов, привитые «Спутником V» также смогут выступить.

6. НХЛ. «Сент-Луис» одержал волевую победу над «Далласом» (2:1), «Анахайм» победил «Детройт» в серии буллитов (4:3 Б).

7. Коляда из-за травмы снялся с чемпионата Европы по фигурному катанию, его заменит Мозалев. Михаил травмировал стопу, на восстановление уйдет около недели. Несовершеннолетние фигуристы сборной России не будут вакцинированы перед Олимпийскими играми в Пекине.

8. НБА. «Бруклин» одолел «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» обыграл «Кливленд». Другие результаты – здесь.

9. МВД Австралии заявило, что имеет право снова аннулировать визу Джоковича, даже если суд ее восстановит. Разрешение на въезд в Австралию, которое Джокович получил от МВД страны, было предварительным и не давало ему никаких гарантий.

Надаль взял 89-й титул в карьере, обыграв Максима Кресси в Мельбурне. В финале турнире в Аделаиде россиянин Карен Хачанов проиграл французу Гаэлю Монфису.

10. Трансферные новости. «Лион» предложил «Зениту» 3 млн евро за Азмуна, но питерский клуб хочет больше. Цорн вновь предлагал игроков «Локо» клубам РПЛ, Баринов согласен только на трансфер в Европу. ЦСКА договорился с Языджи, его арендуют у «Лилля» с обязательным выкупом. «ПСЖ» – наиболее вероятный вариант для Погба, хавбек не давал «МЮ» понять, что хочет остаться. «Дженоа» может уволить Шевченко, у украинца 6 поражений и 0 побед в 9 матчах Серии А.

11. Написали, что сборная России по хоккею работает над вариантами с поездкой игроков НХЛ на Олимпиаду, МОК и ИИХФ вроде бы не против, а ФХР готова к выплате страховок и компенсаций. Позже ИИХФ сообщила, что у нее нет соглашения с ФХР. А заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли был категоричен: «Ни один хоккеист НХЛ не будет участвовать в Играх, исключений не планируется».

12. Игрок-гей из «Аделаиды» Джошуа Кавалло подвергся гомофобным оскорблениям на матче в Австралии. Он заявил: «Я разочарован. Не извинюсь за то, кто я вне футбола».

13. Качанов, Голубева и Захаров взяли бронзу чемпионата Европы по конькобежному спорту, Россия стала третьей в командной гонке. Татьяна Иванова взяла золото и бронзу на этапе Кубка мира по санному спорту в Латвии.

14. В 20-м туре чемпионата Испании «Севилья» одолела «Хетафе» (1:0), а «Атлетико» в гостях не справился с «Вильярреалом» (2:2). «Реал» опережает «Барсу» на 17 очков, «Атлетико» – на 16, «Севилью» – на 5, у преследователей по игре в запасе.

15. Российский боксер Арест Саакян умер из-за отека мозга, с 26 декабря спортсмен был в коме. Менеджера Александра Емельяненко, подозреваемого в изнасиловании, арестовали на 2 месяца.

16. В 20-м туре чемпионата Франции «Монако» без Александра Головина на выезде поделил очки с «Нантом» (0:0), «ПСЖ» без Лео Месси сыграл вничью с «Лионом» в гостях (1:1).

17. Дакар-2022. Леб выиграл 7-й этап у Аль-Аттии и Сайнса-старшего, Сотников и ван Беверен лидируют в своих классах. Экипаж Карякина попытается восстановить машину после лобового столкновения с соперником.

18. В матче открытия Кубка Африки-2021 Камерун переиграл Буркина-Фасо (2:1) благодаря двум голам с пенальти Венсана Абубакара.

Цитаты дня:

«Джокович – жертва, а не виновник бардака. Его превратили в кумира противников вакцинации». Михайлович о ситуации с медотводом Новака в Австралии

Депутат Журова: «Чем дольше фанаты будут бойкотировать матчи, тем больше будет поводов для введения Fan ID»

Яннис Адетокумбо о Кайри Ирвинге: «Нельзя заставлять игрока вакцинироваться, если он не хочет»

Клопп о своем COVID: «Благодарю Бога за вакцинацию. Все прошло в легкой форме»