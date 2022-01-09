«Рома» – «Ювентус». 3:4 – Де Шильо забил! Онлайн-трансляция

В 21-м туре итальянской Серии А «Ювентус» встречается в гостях с «Ромой».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ».

Таблица Серии А

Статистика Серии А