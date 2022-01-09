«Рома» – «Ювентус». 3:4 – Де Шильо забил! Онлайн-трансляция

В 21-м туре итальянской Серии А «Ювентус» встречается в гостях с «Ромой».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 9 января, 20.30, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 1:0 – 11 Абрахам, 1:1 – 18 Дибала, 2:1 – 48 Мхитарян, 3:1 – 53 Пеллегрини, 3:2 – 70 Локателли, 3:3 – 72 Кулусевски, 3:4 – 77 Де Шильо.
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Рома –
Руй Патрисиу, Смоллинг, Рожер, Винья, Мхитарян, Верету (Карлес Перес, 78), Кристанте, Пеллегрини (Майораль, 87), Мэйтленд-Найлз, Абрахам, Афена-Гьян (Шомуродов, 71).
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Ювентус –
Шченсны, Ругани, де Лигт, Де Шильо, Локателли, Бентанкур (Артур, 63), Маккенни, Куадрадо, Дибала (Кьеллини, 82), Кин (Мората, 64), Кьеза (Кулусевски, 32).
- Предупреждения:
- Куадрадо (45), Верету (50), Рожер (51), де Лигт (52), Локателли (65), Кристанте (76).
- Удаление:
- де Лигт (81).