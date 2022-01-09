«Рома» – «Ювентус». 3:4 – Де Шильо забил! Онлайн-трансляция

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В 21-м туре итальянской Серии А «Ювентус» встречается в гостях с «Ромой».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ». 

Рома – Ювентус 3:4 (второй тайм)
Дата проведения
9 января, 20.30, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 11 Абрахам, 1:1 – 18 Дибала, 2:1 – 48 Мхитарян, 3:1 – 53 Пеллегрини, 3:2 – 70 Локателли, 3:3 – 72 Кулусевски, 3:4 – 77 Де Шильо.
РомаРуй Патрисиу, Смоллинг, Рожер, Винья, Мхитарян, Верету (Карлес Перес, 78), Кристанте, Пеллегрини (Майораль, 87), Мэйтленд-Найлз, Абрахам, Афена-Гьян (Шомуродов, 71).
ЮвентусШченсны, Ругани, де Лигт, Де Шильо, Локателли, Бентанкур (Артур, 63), Маккенни, Куадрадо, Дибала (Кьеллини, 82), Кин (Мората, 64), Кьеза (Кулусевски, 32).
Предупреждения:
Куадрадо (45), Верету (50), Рожер (51), де Лигт (52), Локателли (65), Кристанте (76).
Удаление:
де Лигт (81).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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