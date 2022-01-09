Игрок-гей из «Аделаиды» подвергся гомофобным оскорблениям на матче в Австралии: «Я разочарован. Не извинюсь за то, кто я вне футбола»

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Полузащитник австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джошуа Каваллоединственный открытый гей среди профессиональных игроков высших дивизионов на данный момент, рассказал об оскорблениях на почве гомофобии во время матча с «Мельбурн Виктори» (1:1) в 9-м туре чемпионата Австралии.

«Я не собираюсь притворяться, будто вчера не видел и не слышал гомофобных оскорблений. Не хватает слов, чтобы выразить, насколько я был разочарован. Это демонстрация того, что наше общество по-прежнему сталкивается с данной проблемой в 2022 году. Этого нельзя допускать, и мы должны прикладывать больше усилий для того, чтобы привлекать таких людей к ответственности.

Ненависти никогда не победить. Я никогда не извинюсь за то, что у меня своя правда, и за то, кем я являюсь вне футбола. Хочу обратиться ко всем молодым людям, которые подверглись гомофобным оскорблениям: не унывайте и продолжайте стремиться к своей мечте. Знайте, что гомофобии в футболе места нет. Футбол – это игра для всех, независимо от того, кто ты, какого цвета твоя кожа и откуда ты родом.

Обращаюсь и к Instagram. Я хочу, чтобы ни один ребенок или взрослый не получал таких обидных и полных ненависти сообщений, какие получал я. Я знал, что столкнусь с этим, такова печальная правда: ваши платформы предпринимают недостаточно усилий для того, чтобы прекратить поток оскорблений.

Спасибо за всю поддержку и любовь, которые перевешивают негатив. Любовь всегда будет побеждать», – написал Кавалло.

Игрок-гей из Австралии: «Хочу показать – неважно, кто ты, во что веришь. Футбол готов принять каждого»

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