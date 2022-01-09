18 команд и турнир в 2 круга – оптимальный формат РПЛ по версии исследования РФС

Оптимальный формат розыгрыша чемпионата России по версии исследования РФС «Российский футбол: взгляд изнутри» – это турнир в два круга с участием 18 команд.

Такой результат получен по итогам анонимного опроса 143 человек – руководителей российского футбола и клубов, действующих футболистов, тренеров (в том числе детских), врачей, судей, журналистов, агентов, юристов и представителей других видов деятельности, связанных с футболом.

При этом 58% респондентов играли в футбол на профессиональном уровне, 42% – не играли.

Большинство опрошенных высказались за расширение до 18 команд, которые должны играть между собой в 2 круга. Доля поддержавших этот формат составила 44,5% среди игравших и 44% среди не игравших в футбол респондентов.

На втором месте по популярности оказался ответ «оставить как есть» (турнир с участием 16 команд в 2 круга). За него проголосовали 42,5% игравших в футбол респондентов и 31% не игравших.

На третьем месте – вариант с 24 командами, разделенными на 2 группы. Его поддержали около 4% игравших в футбол респондентов и 10,5% не игравших.

Наименее популярными стали варианты с закрытой лигой на несколько лет, а также турниром при участии 16 команд с плей-офф.

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