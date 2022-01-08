Золото Логинова в спринте, Левандовски, Месси и Салах – в финале The Best, поражение «Баварии», скандал с зарплатами в «Барсе», «Зенит» расстался с Мамманой и другие новости утра

1. Российский биатлонист Александр Логинов выиграл золото в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, Бабиков – 6-й, Серохвостов – 8-й.

Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн победила в женском спринте, Сола и Симон разделили 2-е место, Резцова – 7-я, у Нигматуллиной двухминутный штраф.

2. Роберт Левандовски, Лионель Месси и Мохамед Салах – финалисты премии The Best лучшему игроку года от ФИФА.

3. «Зенит» и защитник Эмануэль Маммана расторгли контракт. Футболист присоединился к «Зениту» в 2017 году, провел 41 матч, выиграл два титула чемпионов России и Кубок России.

4. КХЛ. СКА победил «Торпедо», ЦСКА проиграл «Витязю», «Локомотив» уступил «Металлургу». У СКА вторая победа подряд под руководством Романа Ротенберга.

5. «Динамо» расторгло контракт с нападающим Сильвестром Игбоуном. У него 4 гола в 53 матчах за клуб.

6. «Бавария» начала 2022 год с поражения от менхенгладбахской «Боруссии». У мюнхенцев 2 поражения и ничья с «Гладбахом» в этом сезоне, общий счет – 2:8. Роберт Левандовски, впрочем, опять забил.

7. Массажист сборной России Роман Никитин сдал положительный тест на коронавирус на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

8. КНДР отказалась от участия в Олимпийских играх в Пекине.

9. НХЛ. «Сент-Луис» победил «Вашингтон» (5:1), Бучневич набрал 3 (2+1) очка, Овечкин остался без голов и передач при полезности «минус 3». «Каролина» была сильнее «Калгари» (6:3), Свечников сделал дубль.

10. Какие еще трансферные новости? «Барселона» наконец пристроила Филиппе Коутиньо: бразилец уехал в аренду к Стивену Джеррарду в «Астон Виллу». «Краснодар» объявил о трансфере защитника сборной Парагвая Алонсо. «Ньюкасл» купил Триппьера у «Атлетико», контракт – на 2,5 года. Это первый трансфер клуба при саудовцах.

Миранчук не хочет переходить в «Дженоа» из «Аталанты», а Кокорин интересен только «Химкам». ЦСКА арендует хавбека «Лилля» Языджи с правом выкупа. А вот «МЮ» никого не купит в январе: Рангнику не дадут деньги на трансферы. И такой поворот: президент «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы Холанд перешел в «Барсу», он видит в противостоянии Эрлинга с Мбаппе коммерческую выгоду.

11. Эрик тен Хаг – фаворит на пост тренера «Манчестер Юнайтед». Интерес клуба к Почеттино охладел. При этом пишут, что игроки «МЮ» сомневаются в тренерских методах Рангника, а сам Ральф не уверен, что успеет исправить ситуацию в клубе.

12. Испанские медиа опубликовали данные о зарплатах игроков «Барселоны», что вызвало негодование каталонского клуба, а Жерар Пике вообще опубликовал твит с банковской выпиской.

13. Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов получил травму верхней части тела после хита Фредерика. С форвардом «Бостона» подрались Куликов и Фолиньо.

14. НБА. 31+7+9 Янниса помогли «Милуоки» взять верх над «Бруклином», «Лейкерс» крупно обыграли «Атланту» и другие результаты.

15. Правительство Франции из-за угрозы терроризма может отменить «Дакар». Впрочем, пока ралли-рейд продолжается, Александр Максимов и Андрей Каргинов выиграли 6-й этап, Аль-Аттия и Сотников лидируют в общем зачете.

16. Участники чемпионата Европы по фигурному катанию будут сдавать тесты на коронавирус каждые 24 часа.

17. Коннор Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи», Овечкин – 2-й, Хедман – 3-й по версии The Athletic. Что касается вратарей, The Athletic считает Игоря Шестеркина фаворитом на получение «Везина Трофи», Василевский – 8-й, Сорокин – 9-й.

18. Защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди освободили под залог. Игрока обвиняют в семи случаях изнасилования.

Цитаты дня.

«Хотел убить верблюда, вызвавшего аварию, но в Саудовской Аравии они ценятся выше женщин». Петруччи о победе на этапе «Дакара»

Логинов о победе в спринте: «Сегодня я доволен. Передаю привет королю Оберхофа Малышко, он залечит травму и вернется»

Роман Ротенберг: «Дэйв Кинг позвонил и сказал, что ему нравится система игры СКА. Я был удивлен»

Дмитрий Васильев: «Шашилов – трагедия российского биатлона. Человек регионального уровня стал старшим тренером. Это ошибка руководства СБР»

Дмитрий Губерниев: «Я единственный в стране футбольный обозреватель. Комментаторов много»